Video Yaşam Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada
Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada

21 Haziran 2026 16:16

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütünün vatandaşların arasına dalması sonucu büyük panik yaşandı. 3 kişi yaralanırken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin en yoğun sahillerinden biri olan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti. Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada 00:57
Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada 21.06.2026 | 16:12
Babalar Günü’nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik | Video 01:18
Babalar Günü'nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik | Video 21.06.2026 | 15:23
Kapı gıcırtısından cinayet! Kapının sesinden rahatsız olan komşu, çocuklarının gözü önünde babayı yaraladı | Video 03:54
Kapı gıcırtısından cinayet! Kapının sesinden rahatsız olan komşu, çocuklarının gözü önünde babayı yaraladı | Video 21.06.2026 | 15:05
Kağıthane’de ’Yapma ceza yersin’ uyarısını dinlemedi: Araç sürücüsüne saldırdı 185 bin lira ceza kesildi | Video 01:16
Kağıthane’de 'Yapma ceza yersin' uyarısını dinlemedi: Araç sürücüsüne saldırdı 185 bin lira ceza kesildi | Video 21.06.2026 | 14:53
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video 01:05
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video 21.06.2026 | 13:46
Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video 00:31
Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video 21.06.2026 | 12:25
Belgrad Ormanı’nda ’yürüyüş’ bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Suçüstü yakalandılar | Video 02:00
Belgrad Ormanı’nda 'yürüyüş' bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Suçüstü yakalandılar | Video 21.06.2026 | 12:00
Kimliğini evde unuttu, sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi 01:32
Kimliğini evde unuttu, sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi 21.06.2026 | 11:20
Esenyurt’ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video 02:35
Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video 21.06.2026 | 10:09
Boşanma sebebi sayıldı! Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber | Video 04:00
Boşanma sebebi sayıldı! Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber | Video 21.06.2026 | 09:44
Bursa’da işverenler ile motokuryeler kavga etti: 10 gözaltı! | Video 04:30
Bursa'da işverenler ile motokuryeler kavga etti: 10 gözaltı! | Video 21.06.2026 | 09:34
Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada 03:23
Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada 21.06.2026 | 09:31
Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu | Video 01:21
Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu | Video 20.06.2026 | 16:23
Mersin’de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video 02:05
Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video 20.06.2026 | 15:45
Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu 00:56
Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu 20.06.2026 | 15:21
YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:13
YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.06.2026 | 14:56
İstanbul Başakşehir’de vahşet! Sevgilisinin başına taşla vurup iple boğdu! | Video 04:09
İstanbul Başakşehir'de vahşet! Sevgilisinin başına taşla vurup iple boğdu! | Video 20.06.2026 | 14:49
Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video 06:55
Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video 20.06.2026 | 14:02
TYT’ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti | Video 03:25
TYT'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti | Video 20.06.2026 | 13:39
Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada | Video 00:15
Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada | Video 20.06.2026 | 12:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA