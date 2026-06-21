Video Yaşam Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti! O anlar kamerada
Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti! O anlar kamerada

Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti! O anlar kamerada

21 Haziran 2026 16:50

İzmir'in Konak ilçesinde, kaldırımda park halindeki otomobilini çalıştıran sürücü, aracın hemen önünde uyuyan adamı fark etmeyerek üzerinden geçti. Şans eseri ölümden dönen adamın kazayı hafif yaralı olarak atlattığı inanılmaz anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kaldırıma park ettiği otomobiline binerek hareket etmek istedi. Sürücü aracı çalıştırıp gaza bastığı esnada, aracın sağ ön tamponunun hemen altında, kaldırım üzerinde battaniyeye sarılı halde uyuyan vatandaşı fark etmedi. İlerlemeye başlayan otomobil, yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti. Aracın altında kalan adam, ezilmekten son anda kurtularak olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ve durumu fark eden sürücünün müdahalesiyle aracın altından çıkan şahsın ölümden dönmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan yaşanan akıl almaz kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde beyaz renkli otomobilin park halindeyken hareket ettiği ve yerde uyuyan şahsın üzerinden geçtiği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti! O anlar kamerada 02:07
Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti! O anlar kamerada 21.06.2026 | 16:47
Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada 01:02
Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada 21.06.2026 | 16:32
Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada 00:57
Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı:3 yaralı! Kaza anı kamerada 21.06.2026 | 16:12
Babalar Günü’nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik | Video 01:18
Babalar Günü'nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik | Video 21.06.2026 | 15:23
Kapı gıcırtısından cinayet! Kapının sesinden rahatsız olan komşu, çocuklarının gözü önünde babayı yaraladı | Video 03:54
Kapı gıcırtısından cinayet! Kapının sesinden rahatsız olan komşu, çocuklarının gözü önünde babayı yaraladı | Video 21.06.2026 | 15:05
Kağıthane’de ’Yapma ceza yersin’ uyarısını dinlemedi: Araç sürücüsüne saldırdı 185 bin lira ceza kesildi | Video 01:16
Kağıthane’de 'Yapma ceza yersin' uyarısını dinlemedi: Araç sürücüsüne saldırdı 185 bin lira ceza kesildi | Video 21.06.2026 | 14:53
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video 01:05
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video 21.06.2026 | 13:46
Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video 00:31
Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video 21.06.2026 | 12:25
Belgrad Ormanı’nda ’yürüyüş’ bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Suçüstü yakalandılar | Video 02:00
Belgrad Ormanı’nda 'yürüyüş' bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Suçüstü yakalandılar | Video 21.06.2026 | 12:00
Kimliğini evde unuttu, sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi 01:32
Kimliğini evde unuttu, sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi 21.06.2026 | 11:20
Esenyurt’ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video 02:35
Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video 21.06.2026 | 10:09
Boşanma sebebi sayıldı! Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber | Video 04:00
Boşanma sebebi sayıldı! Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber | Video 21.06.2026 | 09:44
Bursa’da işverenler ile motokuryeler kavga etti: 10 gözaltı! | Video 04:30
Bursa'da işverenler ile motokuryeler kavga etti: 10 gözaltı! | Video 21.06.2026 | 09:34
Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada 03:23
Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada 21.06.2026 | 09:31
Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu | Video 01:21
Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu | Video 20.06.2026 | 16:23
Mersin’de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video 02:05
Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video 20.06.2026 | 15:45
Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu 00:56
Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu 20.06.2026 | 15:21
YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:13
YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.06.2026 | 14:56
İstanbul Başakşehir’de vahşet! Sevgilisinin başına taşla vurup iple boğdu! | Video 04:09
İstanbul Başakşehir'de vahşet! Sevgilisinin başına taşla vurup iple boğdu! | Video 20.06.2026 | 14:49
Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video 06:55
Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video 20.06.2026 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA