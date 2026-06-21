Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmana sıçradı

21 Haziran 2026 16:51

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.