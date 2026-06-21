Başörtülü kadınları hedef aldı: 'Hepsi imha edilsinler' dedi! Gözaltı kararı verildi

21 Haziran 2026 16:28

Mersin’de gündem olan havuz tartışmasının yankıları sürerken, benzer bir tartışma bu kez metroda yaşandı. Sosyal medyada geniş tepki çeken görüntülerde, sıra nedeniyle başlayan tartışma sırasında bir kadın başörtülü vatandaşları hedef alan ifadeler kullandı. Kadın, başörtülü kişiler için "imha edilsinler" derken, Mersin’deki havuz tartışmasına ilişkin de "Bikiniyle gireceksin" ifadelerini kullandı. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.