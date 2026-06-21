Başörtülü kadınları hedef aldı: 'Hepsi imha edilsinler' dedi! Gözaltı kararı verildi
21 Haziran 2026 16:28
Mersin’de gündem olan havuz tartışmasının yankıları sürerken, benzer bir tartışma bu kez metroda yaşandı. Sosyal medyada geniş tepki çeken görüntülerde, sıra nedeniyle başlayan tartışma sırasında bir kadın başörtülü vatandaşları hedef alan ifadeler kullandı. Kadın, başörtülü kişiler için "imha edilsinler" derken, Mersin’deki havuz tartışmasına ilişkin de "Bikiniyle gireceksin" ifadelerini kullandı. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
01:01
Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi | Video 21.06.2026 | 15:40
33:50
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 20.06.2026 | 18:22
15:14
01:31
04:04
14:23
04:56
29:51
00:47
15:10
00:24
00:29
Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı 'kahraman' ilan ettiler 18.06.2026 | 22:50
01:09
09:00
01:01
24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 197 tutuklama | Video 17.06.2026 | 10:39
03:08
01:03
42:12
14:13
Başkan Erdoğan: 2026 Türkiye için zirveler yılı oldu | Video 15.06.2026 | 14:43