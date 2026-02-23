Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video
23.02.2026 | 10:17
Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli köyünde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Çatalan Baraj Gölü'nden gelen sularla köyü su bastı. Bir kamyon suya gömüldü.
