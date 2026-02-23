Video Yaşam Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video
23.02.2026 | 10:17

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli köyünde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Çatalan Baraj Gölü'nden gelen sularla köyü su bastı. Bir kamyon suya gömüldü.

Adana'da 2026 yılının ilk 53 gününde 1 yıl 3 aylık yağmurun yağmasıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Çatalan Baraj Gölünde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca taşkın nedeniyle kapaklar açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte Karaisalı ilçesine bağlı Etekli köyü de sular altında kaldı. Kapakların açılmasının ardından bazı yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, bir kamyonun da suya gömüldüğü görüldü.
