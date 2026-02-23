Video Yaşam İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video
İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video

İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video

23.02.2026 | 11:23

İstanbul Tuzla’da seyir halindeki aracı sıkıştırıp çarparak durdurduğu ve sürücüsünü darp ettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.

Olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte ilerleyen bir otomobili sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren çekici yer aldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çekicinin sürücüsünün Y.K. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde Y.K.'nin, sıkıştırdığı otomobile çarparak aracı durdurduğu ve sürücüyü darbettiği tespit edildi. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

