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Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video

Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu | Video

29 Haziran 2026 14:58

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti.

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine adeta zamanla yarışan köy sakinleri, traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve ilaçlama mekanizmalarının yanı sıra yeşil ağaç dallarıyla alevlerin önünü kesmek için seferber oldu. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

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