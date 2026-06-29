İş yerinin asma tavanı çöktü! O anlar kamerada
29 Haziran 2026 12:48
Adana'da bir iş yerinin asma tavanının masanın üstüne çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin asma tavanı dün bilinmeyen nedenle masanın üstüne çöktü. Bu sırada masada kimsenin bulunmaması, olası yaralanmaların önüne geçti. Tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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