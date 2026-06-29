Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video
29 Haziran 2026 11:36
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dörtnala koşan başıboş atlar, olası bir faciaya davetiye çıkardı.
İlçeye bağlı Değirmenaltı ile Köseilyas Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bir grup at kontrolsüz şekilde koşarken görüntülendi. Yol üzerindeki bir vatandaş atları durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O esnada yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önlerken atlar bir süre sonra gözden kayboldu.
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