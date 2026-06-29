Video Yaşam Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video
Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video

Caddenin ortasında dört nala koştular: Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi! | Video

29 Haziran 2026 11:36

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dörtnala koşan başıboş atlar, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçeye bağlı Değirmenaltı ile Köseilyas Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bir grup at kontrolsüz şekilde koşarken görüntülendi. Yol üzerindeki bir vatandaş atları durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O esnada yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önlerken atlar bir süre sonra gözden kayboldu.

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