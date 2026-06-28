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Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

28 Haziran 2026 12:30

Ümraniye'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 173 gram uyuşturucu ile uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 Haziran'da Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adres ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 173,11 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 AK-47 tüfek ve şarjörü, 5 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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