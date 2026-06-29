Video Yaşam Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video
Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video

29 Haziran 2026 11:41

Gayrettepe metrosunda bir şüpheli, trene binmek üzere olan yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Telefonu çaldığı anlar kameraya yansıyan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Şişli Gayrettepe metrosunda 12 Haziran saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan şüpheli, trene biniş sırasında yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alarak uzaklaştı. Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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