Video Yaşam Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video
Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video

Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video

29 Haziran 2026 10:40

Bakırköy'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin torpido bölümünde oluşturulan gizli bölmede satışa hazır 205,8 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Bakırköy'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ataköy Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.D. (24) idaresindeki otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında yoğun narkotik madde kokusu alınması üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, aracın torpido bölümünde mekanizma ile açılan gizli bölmenin uyuşturucu saklamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 205,8 gram esrar, 89 bin 100 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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