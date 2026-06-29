Esenyurt'ta otomobil, ters yönde giden scooter sürücüsüne çarptı | Video
29 Haziran 2026 12:03
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobil, ters yönde ilerleyen scooter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan sürücü, ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, ters yönden gelen scooter'a çarptı. Kazanın etkisiyle adeta havada takla atan scooter sürücüsü, ağır yaralandı. Yaşanan kaza kameraya saniye saniye yansıdı.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı scooter sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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