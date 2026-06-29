Video Yaşam Pendik'te akrabalar birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 12 yaralı! | Video
Pendik'te akrabalar birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 12 yaralı! | Video

Pendik'te akrabalar birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 12 yaralı! | Video

29 Haziran 2026 10:33

Pendik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi.

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Olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 34 EMS 668 plakalı araçta çok sayıda mermi isabeti ile sokakta 7 adet kovan tespit etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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