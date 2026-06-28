Video Magazin Gamze Erçel ikinci bebeğine hamileliğini kardeşi Hande Erçel’e böyle söyledi
Gamze Erçel ikinci bebeğine hamileliğini kardeşi Hande Erçel’e böyle söyledi

Gamze Erçel ikinci bebeğine hamileliğini kardeşi Hande Erçel’e böyle söyledi

28 Haziran 2026 22:26

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi’nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurdu. Caner Yıldırım ve Gamze Erçel, sevdiklerine bu güzel haberi verirken o anları kameraya kaydetti. Gamze Erçel’in kardeşi Hande Erçel’e ikinci hamileliğini müjdelediği o anlar gündem oldu. İşte o anlar!

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