Gamze Erçel ikinci bebeğine hamileliğini kardeşi Hande Erçel’e böyle söyledi

28 Haziran 2026 22:26

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi’nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurdu. Caner Yıldırım ve Gamze Erçel, sevdiklerine bu güzel haberi verirken o anları kameraya kaydetti. Gamze Erçel’in kardeşi Hande Erçel’e ikinci hamileliğini müjdelediği o anlar gündem oldu. İşte o anlar!