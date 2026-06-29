Video Yaşam Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: 'Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor'
Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: 'Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor'

Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor: 'Sebepsiz yere iki defadır evimiz yanıyor'

29 Haziran 2026 13:50

Şanlıurfa'da bir ailenin evi son bir ayda 2 defa yandı. Elbise dolabında başladığı iddia edilen yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir aile, iddiaya göre, kendi kendine çıkan esrarengiz yangınlar nedeniyle büyük korku ve çaresizlik yaşıyor. Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Ali Altunkalem'e ait evde iddiaya göre, yangına neden olabilecek herhangi bir elektrik tesisatı sorunu veya yanıcı madde bulunmamasına rağmen, eşyalar aniden alev alıyor. Yangında bir motosiklet ile evdeki eşyalar kül oldu.

KOMŞULARIN ÇIĞLIKLARI FACİAYI ÖNLEDİ
Komşularının bağrışmaları ile uyandıklarını söyleyen ev sahibi Ali Altunkalem, "Sebepsiz yere bir ay içerisinde iki defadır evimiz yanıyor. Evimiz ilk yandığında, elektrik olsun, tesisat olsun tüm tedbirlerimizi aldık ama son yangın nasıl oldu bilmiyoruz, oda kapalıydı. İleride uyuyorduk, komşularımızın bağrışmaları ile uyandık, evimiz yanıyordu. Odanın kapısı kapalıydı. Gelip kapıyı açtığımız zaman itfaiyeyi aradık, gelip yangına müdahale ettiler. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, sebepsiz yere evimiz 2 defadır yanıyor" dedi.

DOLAPLARIN İÇİNDE BAŞLIYOR
Oda kilitliyken yangının elbise dolabının içinde başladığını iddia eden Ali Altunkalem, "Kullanacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı. Şu anda sadece üzerimizdeki elbiseler tek kaldı. Yangın elektriğin olduğu yerde başlamadı. Elbise dolabında başlamıştı ve orada elektrik de yoktu. Oda da kilitliydi" diye konuştu.
Geçen yıl Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden Mahallesi'nde de bir evde bilinmeyen nedenlerle yangınlar çıkmış, vatandaşlar günlerce nöbet tutarak dua ettikten sonra yangınlar sona ermişti.

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