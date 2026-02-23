Video Yaşam Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video
Samsun'un İlkadım ilçesinde evlerinde yapılan aramada 230 bin sentetik hap ele geçirilen Ü.S. (55) isimli kadın ile oğlu Z.S. (30), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde kiralanan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 230 bin sentetik hap ele geçirildi. Anne ile oğul olan şüphelilerin, evlerden birinde beraber kaldıkları, diğerinde uyuşturucuyu muhafaza ettikleri tespit edildi. Olaya ilişkin Ü.S. ve oğlu Z.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

