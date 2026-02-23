Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video
23.02.2026 | 10:04
Çankırı'da bir amatör maçta çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını olaya müdahale eden polis kaldırdı.
