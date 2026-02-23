Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 23.02.2026 | 10:04 Çankırı'da bir amatör maçta çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını olaya müdahale eden polis kaldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı'da oynanan 4. Grup 17. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, sahasında Çarşambaspor'u konuk etti. Maç sırasında Çankırı FK taraftarları arasında çıkan tartışmada bir taraftarın elindeki Türk bayrağı yere düştü. O esnada olaya müdahale eden bir polis, bayrağı yerden kaldırarak müdahalesini sürdürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.