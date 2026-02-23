Video Yaşam Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video

Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video

23.02.2026 | 10:04

Çankırı'da bir amatör maçta çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını olaya müdahale eden polis kaldırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çankırı'da oynanan 4. Grup 17. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, sahasında Çarşambaspor'u konuk etti. Maç sırasında Çankırı FK taraftarları arasında çıkan tartışmada bir taraftarın elindeki Türk bayrağı yere düştü. O esnada olaya müdahale eden bir polis, bayrağı yerden kaldırarak müdahalesini sürdürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 00:35
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 00:29
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 23.02.2026 | 10:04
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 00:48
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 23.02.2026 | 09:52
Hatay’da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 00:51
Hatay'da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 23.02.2026 | 09:44
İstanbul Pendik’te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 00:20
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:38
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 23.02.2026 | 08:55
İstanbul Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 01:38
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 23.02.2026 | 08:01
SON DAKİKA | Sakarya’da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 08:03
SON DAKİKA | Sakarya'da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 23.02.2026 | 07:38
Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 00:36
Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 22.02.2026 | 16:52
İstanbul Sultangazi’de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 04:56
İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 22.02.2026 | 16:21
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
Antalya’da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 05:45
Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY