14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video

23.02.2026 | 08:01

Yalova'da yaklaşık 9 aydır çocuk gürültüsü nedeniyle komşusuyla aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası Muhammet Baca (34), 14 aylık kızı İkra Baca kucağındayken, yaşanan tartışma sırasında sopayla darp edildi. Arbede sırasında İkra bebek gözünden yaralanırken, kafatasında da 3 kırık oluştuğu belirlenirken baba Baca’nın da burnu kırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan komşu ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.