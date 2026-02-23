14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video
23.02.2026 | 08:01
Yalova'da yaklaşık 9 aydır çocuk gürültüsü nedeniyle komşusuyla aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası Muhammet Baca (34), 14 aylık kızı İkra Baca kucağındayken, yaşanan tartışma sırasında sopayla darp edildi. Arbede sırasında İkra bebek gözünden yaralanırken, kafatasında da 3 kırık oluştuğu belirlenirken baba Baca’nın da burnu kırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan komşu ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01
01:38
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 23.02.2026 | 08:01
08:03
00:36
Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 22.02.2026 | 16:52
04:56
00:03
00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
05:45
00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
02:50
00:13
02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07