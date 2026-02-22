Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video
İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video

İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video

22.02.2026 | 16:21

İstanbul Sultangazi'de iki kişi arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen Esma Ç.'yi fark eden grup, hakaret ettiği kadını darp etti. Olay anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2479. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. ve babası Aydın E. ile Burhan B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya tarafların yakınlarının da katılmasıyla arbede büyüdü.

KAVGAYI KAYDETMEK İSTERKEN DARP EDİLDİ

Ailesiyle birlikte iftar yapan Esma Ç., sesleri duyması üzerine pencereden sokağa baktı. İddiaya göre, birden fazla kişinin tek bir kişiye saldırdığını gören Esma Ç., o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada sokakta bulunan Vural B.'nin, kayıt aldığı gerekçesiyle Esma Ç.'ye hakaret ettiği öne sürüldü. Polis merkezine giderek şikayetçi olmak isteyen Esma Ç., ailesiyle birlikte evden çıktığı sırada saldırıya uğradı. Bu esnada yanında bulunan Şeyma Ç., Sümeyye Ç., Zülküf Ç. ve annesi Firdevs Ç.'nin de olaya dahil olmasıyla kavga yeniden büyüdü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan iki ayrı kavgada hafif yaralanan Aydın E. ile Zülküf Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneden darp raporu alan Esma Ç.'nin de polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Öte yandan Esma Ç.'nin ailesiyle birlikte evden çıktığı sırada darp edildiği anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sultangazi’de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 04:56
İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 22.02.2026 | 16:21
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
Antalya’da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 05:45
Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
İstanbul Çatalca’da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 02:50
İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 22.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
İstanbul Kadıköy’de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 00:33
İstanbul Kadıköy'de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 22.02.2026 | 10:58
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
Adana’da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 00:41
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 22.02.2026 | 10:04
Eskişehir’de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY