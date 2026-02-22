Video Yaşam Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video

Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video

22.02.2026 | 15:22

Eskişehir’de kimliği henüz belirlenemeyen bir grup çocuk, spor salonuna ve yoldan geçen araçlara yumurta fırlatması vatandaşları rahatsız ederken, durum polise bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup çocuk, cadde üzerinde seyir bulunan araçları hedef alarak yumurta fırlattı. Çocukların bu hareketi trafiği tehlikeye düşürdü. Beklemedikleri bir anda camlarına yumurta isabet eden sürücüler, görüş mesafelerinin kapanmasıyla kaza riskiyle karşı karşıya kaldı. Araçların yanı sıra 75. Yıl Spor Salonu kapısına da iddiaya göre aynı grup tarafından yumurta fırlatıldı. Durum polis ekiplerine ihbar edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
Antalya’da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 05:45
Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
İstanbul Çatalca’da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 02:50
İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 22.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
İstanbul Kadıköy’de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 00:33
İstanbul Kadıköy'de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 22.02.2026 | 10:58
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
Adana’da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 00:41
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 22.02.2026 | 10:04
Eskişehir’de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 01:52
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 22.02.2026 | 07:59
Çankırı’da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 02:05
Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58
Trabzon’daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 01:10
Trabzon'daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 21.02.2026 | 20:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY