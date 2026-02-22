Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video
22.02.2026 | 15:22
Eskişehir’de kimliği henüz belirlenemeyen bir grup çocuk, spor salonuna ve yoldan geçen araçlara yumurta fırlatması vatandaşları rahatsız ederken, durum polise bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
05:45
00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
02:50
00:13
02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
00:33
00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
00:41
00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13
01:52
02:05
Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58
01:10
Trabzon'daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 21.02.2026 | 20:57