Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video

22.02.2026 | 13:21

Bursa Yenişehir’de kuyumcuya yönelik silahlı yağma girişiminin şüphelisi, 30 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmasıyla yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kuyumcuya yönelik silahlı yağma girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin 30 saat süren kamera incelemesi ve saha çalışması sonucu yakalandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ulucami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen "Silahla Yağmaya Teşebbüs" olayı sonrası geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soygun amacıyla iş yerine giren ancak eylemini gerçekleştiremeden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüphelinin H.Ç. olduğu tespit edildi. Saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, olay sırasında giydiği değerlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü personel kıyafeti, sarı eldivenler, motosiklet kaskı, olayda kullanıldığı değerlendirilen scooter motosiklet, 1 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği ve 16 adet kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

