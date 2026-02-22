Video Haber Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video

22.02.2026 | 08:54

Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 44 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, silahlara mühimmat, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

ALIŞVERİŞİ YÜZ YÜZE VE ELDEN GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinde ve ele geçirilen dijital materyallerde, internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden gümrük memurlarının isimleri kullanarak rüşvet pazarlığının yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarını artırdıkları ve toplanan paraların bir havuzda biriktirerek memurlar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 44 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 01:09
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 21.02.2026 | 13:36
Başkan Erdoğan’dan önemli mesaj: Çevre bilinci vatan bilincidir! | Video 24:50
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video 20.02.2026 | 16:10
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi terörden kurtarmakta kararlıyız 07:32
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026 | 20:30
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 20:17
Ada seferlerine fırtına engeli 01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı! 00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 02:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 19.02.2026 | 18:02
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz! | Video 02:37
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video 19.02.2026 | 10:16
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
İstanbul’da kar sürprizi! 02:17
İstanbul'da kar sürprizi! 18.02.2026 | 17:43
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber’e özel cevapladı! 14:15
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı! 18.02.2026 | 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 31:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 18.02.2026 | 15:21
İSKİ’de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 05:56
İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 18.02.2026 | 14:38
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur! | Video 19:11
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video 18.02.2026 | 11:38
Bakanlıktan ASKİ’ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 00:41
Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 18.02.2026 | 10:45
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 05:04
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 18.02.2026 | 07:27
Aydın’da taşkın alarmı: Söke’de dere kenarındaki evler tahliye edildi 03:02
Aydın'da taşkın alarmı: Söke'de dere kenarındaki evler tahliye edildi 17.02.2026 | 23:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY