Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video

18.02.2026 | 11:38

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Tamamlanan Terörsüz Türkiye raporuyla ilgili bilgiler veren Numan Kurtulmuş yeni anayasa mesajında da bulundu. Kurtulmuş, "Süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü." dedi.