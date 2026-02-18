Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video
18.02.2026 | 11:38
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Tamamlanan Terörsüz Türkiye raporuyla ilgili bilgiler veren Numan Kurtulmuş yeni anayasa mesajında da bulundu. Kurtulmuş, "Süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü." dedi.
