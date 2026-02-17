Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı | Video
17.02.2026 | 16:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. 11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. İşte detaylar...
