Sevgililer Günü’nü unuttu, iş makinesiyle balkona çıkarttığı güllerle gönül aldı

16.02.2026 | 21:27

Edirne’de yaşayan kepçe operatörü Sefa Kurt, Sevgililer Günü’nü unuttuğunu fark edince eşinin gönlünü almak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. İş makinesinin ucuna bağladığı gül buketi ve balonu balkona uzatan Kurt'un sürprizi renkli görüntüler oluşturdu.