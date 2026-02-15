SABAH ortaya çıkarmıştı! Zeytin ağacı katliamında şok görüntüler… | Video
15.02.2026 | 14:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sözde zeytin ağaçlarını korumak için Milas'ta yapacağı miting öncesi, ilçe başkanının 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıktı. Başkanın, tepki üzerine araziyi damadına devrettiği anlaşılırken yaşanan skandal "CHP ikiyüzlülüğü" olarak yorumlandı. SABAH’ın manşetiyle skandalın ortaya çıkmasının ardından Ahmet Kılbey istifa etti. AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otögöz, Kılbey’in zeytin katliamının izlerini iş makinasıyla yok etmek için çalıştığını belirtti. Ortaya çıkan görüntülerde iş makinasıyla asırlık ağaçların taşındığı görüldü.
