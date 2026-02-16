İBB'nin rüşvet ağına uzanmıştı! Otoparktaki araçtan 30 milyon dolarlık hırsızlıkta 11 gözaltı | Video

16.02.2026 | 13:27

İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygun olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Otoparkta iki aracın bagajında 3 aydır bekletilen 300 kilo ağırlığındaki servetin çalınmasıyla ilgili 11 şüpheli yakalanırken, paranın sahibi Bilal Durmaz'ın "Paralar 3 aydır araçtaydı, hiç lazım olmadı" şeklindeki ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.