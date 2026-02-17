Video Haber Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır
17.02.2026 | 11:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekillerine sert tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşananlar siyasi eşkıyalıktır." dedi.

