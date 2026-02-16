Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı: 10 ölü, 2 yaralı
16.02.2026 | 23:44
Pakistan’da Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:11
01:33
00:51
Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı: 10 ölü, 2 yaralı 16.02.2026 | 23:44
01:00
04:11
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur 16.02.2026 | 19:51
01:05
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı! 16.02.2026 | 18:54
07:54
Manisa'da gölette kaybolan gençten acı haber | Video 16.02.2026 | 16:35
11:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber'de | Video 16.02.2026 | 14:28
03:12
01:02
00:29
00:36
Jetlerimiz Erzincan’ın kurtuluşu için havalandı | Video 16.02.2026 | 08:17
02:46
İzmir’de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü | Video 16.02.2026 | 07:43
09:22
İzmir'de fırtına deniz taşırdı! 15.02.2026 | 17:58
04:13
Başkan Erdoğan 'Çağrı Bey' gemisi personeli ile görüştü 15.02.2026 | 17:55
14:00
01:21
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı | Video 15.02.2026 | 15:26
00:55
SABAH ortaya çıkarmıştı! Zeytin ağacı katliamında şok görüntüler… | Video 15.02.2026 | 14:30
01:19