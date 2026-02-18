Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video

18.02.2026 | 10:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ), içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili 2 milyon 98 bin TL ceza uygulandı.