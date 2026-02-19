İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu!

19.02.2026 | 18:02

HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.