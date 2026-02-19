Video Haber Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum:

Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video

19.02.2026 | 10:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği’nin konu edildiği “Bu Başarı Türkiye’nin” filmini sosyal medya hesabından “Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler… Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz” mesajıyla paylaştı.

