Video Haber Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı!
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı!

Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı!

18.02.2026 | 17:36

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün A Haber'e konuk oldu. Müftüoğlu, 'orucun sağlığa faydası nelerdir?, Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı?' gibi sorulara açıklık getirdi. Detaylar A Haber'de!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber’e özel cevapladı! 14:15
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı! 18.02.2026 | 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 31:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 18.02.2026 | 15:21
İSKİ’de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 05:56
İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 18.02.2026 | 14:38
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur! | Video 19:11
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video 18.02.2026 | 11:38
Bakanlıktan ASKİ’ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 00:41
Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 18.02.2026 | 10:45
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 05:04
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 18.02.2026 | 07:27
Aydın’da taşkın alarmı: Söke’de dere kenarındaki evler tahliye edildi 03:02
Aydın'da taşkın alarmı: Söke'de dere kenarındaki evler tahliye edildi 17.02.2026 | 23:43
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı 00:14
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı 17.02.2026 | 23:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.02.2026 | 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali ile bir araya geldi 00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali ile bir araya geldi 17.02.2026 | 17:55
Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı | Video 18:43
Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı | Video 17.02.2026 | 16:24
Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır 31:49
Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır 17.02.2026 | 11:11
İstanbul ve Adana’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:22
İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:11
12 il merkezli ’nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 01:33
12 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 17.02.2026 | 07:57
Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı: 10 ölü, 2 yaralı 00:51
Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı: 10 ölü, 2 yaralı 16.02.2026 | 23:44
Sevgililer Günü’nü unuttu, iş makinesiyle balkona çıkarttığı güllerle gönül aldı 01:00
Sevgililer Günü’nü unuttu, iş makinesiyle balkona çıkarttığı güllerle gönül aldı 16.02.2026 | 21:27
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur 04:11
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur 16.02.2026 | 19:51
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı! 01:05
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı! 16.02.2026 | 18:54
Manisa’da gölette kaybolan gençten acı haber | Video 07:54
Manisa'da gölette kaybolan gençten acı haber | Video 16.02.2026 | 16:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber’de | Video 11:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber'de | Video 16.02.2026 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY