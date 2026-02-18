İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video

18.02.2026 | 14:38

İstanbul'da su faturalarındaki fahiş artışların izine düşen Yüksel Aytuğ, İSKİ bünyesindeki büyük bir yönetim zafiyetini gözler önüne serdi. Yapılan inceleme sonucunda İSKİ'nin 19 bin 900 TL borçlu olunduğu ortaya çıktı.