İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video
18.02.2026 | 14:38
İstanbul'da su faturalarındaki fahiş artışların izine düşen Yüksel Aytuğ, İSKİ bünyesindeki büyük bir yönetim zafiyetini gözler önüne serdi. Yapılan inceleme sonucunda İSKİ'nin 19 bin 900 TL borçlu olunduğu ortaya çıktı.
05:56
