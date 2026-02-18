Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı
18.02.2026 | 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen valiler buluşması programında konuştu. "Valilik devletin sahadaki yansımasıdır. Vali, vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, valileri sosyal medya konusunda uyararak "Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta... Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum." dedi.

