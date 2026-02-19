Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video
19.02.2026 | 11:25
Dijital platformlar reklam piyasasını da kuşatmış vaziyette. Botlar yoluyla elde edilen sahte veriler 63 milyar dolar kayba yol açıyor. Platformların kesesi dolarken, ülkeler ve reklam verenler zarar ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25
02:37
02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
02:17
İstanbul'da kar sürprizi! 18.02.2026 | 17:43
14:15
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı! 18.02.2026 | 17:36
31:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 18.02.2026 | 15:21
05:56
İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 18.02.2026 | 14:38
19:11
00:41
Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 18.02.2026 | 10:45
05:04
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 18.02.2026 | 07:27
03:02
Aydın'da taşkın alarmı: Söke'de dere kenarındaki evler tahliye edildi 17.02.2026 | 23:43
00:14
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı 17.02.2026 | 23:03
07:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.02.2026 | 18:42
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali ile bir araya geldi 17.02.2026 | 17:55
18:43
Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı | Video 17.02.2026 | 16:24
31:49
00:22
İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:11
01:33
00:51
Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı: 10 ölü, 2 yaralı 16.02.2026 | 23:44