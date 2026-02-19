Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video

19.02.2026 | 11:25

Dijital platformlar reklam piyasasını da kuşatmış vaziyette. Botlar yoluyla elde edilen sahte veriler 63 milyar dolar kayba yol açıyor. Platformların kesesi dolarken, ülkeler ve reklam verenler zarar ediyor.