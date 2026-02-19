ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar!

19.02.2026 | 18:20

ABD'nin İran'a karşı haftalar sürebilecek bir hava savaşı seçeneğini masaya yatırması küresel alarmı tetikledi. ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamalar A Haber'de!