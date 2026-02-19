Ada seferlerine fırtına engeli

19.02.2026 | 19:56

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesinde bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.