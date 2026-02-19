Video Haber Ada seferlerine fırtına engeli
Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

19.02.2026 | 19:56

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesinde bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ada seferlerine fırtına engeli 01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı! 00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 02:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 19.02.2026 | 18:02
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz! | Video 02:37
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video 19.02.2026 | 10:16
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
İstanbul’da kar sürprizi! 02:17
İstanbul'da kar sürprizi! 18.02.2026 | 17:43
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber’e özel cevapladı! 14:15
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı! 18.02.2026 | 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 31:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 18.02.2026 | 15:21
İSKİ’de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 05:56
İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 18.02.2026 | 14:38
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur! | Video 19:11
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video 18.02.2026 | 11:38
Bakanlıktan ASKİ’ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 00:41
Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 18.02.2026 | 10:45
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 05:04
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon 18.02.2026 | 07:27
Aydın’da taşkın alarmı: Söke’de dere kenarındaki evler tahliye edildi 03:02
Aydın'da taşkın alarmı: Söke'de dere kenarındaki evler tahliye edildi 17.02.2026 | 23:43
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı 00:14
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı 17.02.2026 | 23:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.02.2026 | 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali ile bir araya geldi 00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali ile bir araya geldi 17.02.2026 | 17:55
Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı | Video 18:43
Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı | Video 17.02.2026 | 16:24
Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır 31:49
Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır 17.02.2026 | 11:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY