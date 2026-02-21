Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video
21.02.2026 | 13:36
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi’ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin lira ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi’ne ise 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı.
İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 9.3 MİLYON LİRA CEZA
Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası uygulandı.
