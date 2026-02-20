Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video

20.02.2026 | 16:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Çevre kirliliği, iklim krizi ve tabiatın bozulan dengesi sebebiyle yaşanan seller, ani hava olayları insanların yanı sıra tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Çevre bilinci aynı zamanda vatan bilincidir, çevre bilinci varolma bilincidir." dedi. Erdoğan, "Sıfır atık küresel bir çevre hareketine dönüştü." ifadelerini kullandı.