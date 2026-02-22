Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video
22.02.2026 | 16:02
Hakkari - Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
