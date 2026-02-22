Video Yaşam Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video

Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video

22.02.2026 | 16:02

Hakkari - Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
Antalya’da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 05:45
Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
İstanbul Çatalca’da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 02:50
İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 22.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
İstanbul Kadıköy’de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 00:33
İstanbul Kadıköy'de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 22.02.2026 | 10:58
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
Adana’da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 00:41
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 22.02.2026 | 10:04
Eskişehir’de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 01:52
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 22.02.2026 | 07:59
Çankırı’da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 02:05
Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY