Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video
23.02.2026 | 08:55
Sakarya'nın Erenler ilçesinde M.A., tartıştığı kardeşi Yakup Açar’ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kardeşini öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., bilinmeyen bir nedenle kardeşi Yakup Açar ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından M.A., pompalı tüfekle kardeşini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Açar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
