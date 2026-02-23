İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
23.02.2026 | 08:01
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
