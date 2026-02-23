Video Yaşam İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video

İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video

23.02.2026 | 09:20

İstanbul Pendik'te motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü kolundan tutarak aracından indirmeye çalıştı. Diğer sürücülerin müdahale etmesiyle son bulan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen motosiklet sürücüsü, kapısını zorla açtığı otomobilin sürücüsünü kolundan tutarak aşağı indirmeye çalıştı. Motosikletlinin tehdit ve hakaret ettiği tartışma çevredeki sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Pendik’te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 00:20
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:38
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 23.02.2026 | 08:55
İstanbul Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 01:38
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 23.02.2026 | 08:01
SON DAKİKA | Sakarya’da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 08:03
SON DAKİKA | Sakarya'da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 23.02.2026 | 07:38
Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 00:36
Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 22.02.2026 | 16:52
İstanbul Sultangazi’de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 04:56
İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 22.02.2026 | 16:21
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:38
Oltu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.02.2026 | 14:25
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 00:32
Bursa’da kuyumcuya silahlı yağma girişiminin şüphelisi yakalandı | Video 22.02.2026 | 13:21
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:20
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 22.02.2026 | 13:14
Antalya’da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 05:45
Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
İstanbul Çatalca’da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 02:50
İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 22.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY