İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20 İstanbul Pendik'te motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü kolundan tutarak aracından indirmeye çalıştı. Diğer sürücülerin müdahale etmesiyle son bulan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen motosiklet sürücüsü, kapısını zorla açtığı otomobilin sürücüsünü kolundan tutarak aşağı indirmeye çalıştı. Motosikletlinin tehdit ve hakaret ettiği tartışma çevredeki sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.