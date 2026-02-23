Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14 Denizli’de otomobil içerisinden silahla havaya ateş açan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan aday sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de otomobil içerisinden silahla havaya ateş açan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan atıldığı değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat 2026 günü saat 22.20 sıralarında Denizli'de bir sürücünün otomobil içerisinden silahla havaya ateş ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüpheli aracı kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araç durdurularak sürücü yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün aday sürücü olduğu tespit edilirken, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlendi. Bu kapsamda sürücünün ehliyeti mevzuat gereği daimi olarak iptal edildi.



Öte yandan kovalamaca sırasında araçtan atıldığı değerlendirilen yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli sürücü hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.