'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video

23.02.2026 | 10:23

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı ve 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı belirlenmişti. Başsavcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından sayı 18'e yükselmişti.


14 şahıs tutuklandı
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmiş, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli tutuklama' 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik işlemleri tamamlanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

