27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video
24.02.2026 | 09:07
27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı.
147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanun Kapsamında işlem yapıldı.
01:22
