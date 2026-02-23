SON DAKİKA | Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın | Video

23.02.2026 | 16:02

Manisa'nın Akhisar ilçesinde organize sanayi bölgesindeki oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, içerideki 250 işçi tedbir amaçlı tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile bölgedeki inşaat firmaları ve belediyelere ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Diğer yandan yangının, fabrikanın klima sistemindeki elektrik kaçağı sonucu çıktığı iddia edildi.