Video Yaşam Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video
Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video

Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video

23.02.2026 | 14:40

Gaziantep'te trafik yoğunluğu olan İpekyolu'nda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi, trafik yoğunluğuyla bilinen yolda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyretmeye çalışırken sola manevra yapınca önündeki otomobile hızla çarparak ağır yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Barış Tanrıverdi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Feci kaza anları saniye saniye kamerada
18 yaşındaki Barış Tanrıverdi'nin ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapar yapmaz önündeki otomobile hızla çarpma anları yer aldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, aynı yolda gençlerin sık sık benzer tehlikeli hareketlerde bulunduğu ve önlem alınması gerektiği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 00:46
Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 23.02.2026 | 14:40
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin’de yakalandı | Video 02:56
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin'de yakalandı | Video 23.02.2026 | 14:05
Samsun’da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 01:52
Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 23.02.2026 | 12:24
Erzurum’da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 07:09
Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 23.02.2026 | 12:04
Şanlıurfa’da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:41
Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2026 | 11:43
Tokat’ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim | Video 02:23
Tokat'ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: "Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim" | Video 23.02.2026 | 11:29
İstanbul’da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 01:23
İstanbul'da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 23.02.2026 | 11:25
İstanbul Tuzla’da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 00:55
İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 23.02.2026 | 11:23
Bitlis’te tilkinin drone ile imtihanı | Video 03:47
Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video 23.02.2026 | 10:54
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 02:01
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 23.02.2026 | 10:40
Bursa’da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 01:58
Bursa'da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 23.02.2026 | 10:27
’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 23.02.2026 | 10:23
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 02:00
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 23.02.2026 | 10:17
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 00:35
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 00:29
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 23.02.2026 | 10:04
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 00:48
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 23.02.2026 | 09:52
Hatay’da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 00:51
Hatay'da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 23.02.2026 | 09:44
İstanbul Pendik’te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 00:20
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:38
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 23.02.2026 | 08:55
İstanbul Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY